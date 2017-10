Raveissa kaikki kuskit puhallutetaan ennen lähtöä, volttaus vaatii harjoittelua, ohjastajilla pitää olla ajolupa — tiesitkö tätä raveista?

Kuva: Satu Pitkänen

Lähtövoltissa pyörii sekä lämminverisiä että suomenhevosia, ja onpa mukana muutama isompi B-ponikin.

— Valmis… Yksi… Volttaus jatkuu! Volttipaikka pysyy vaikka joku olisikin jäänyt pois! Harjun oppimiskeskuksen entinen lehtori Markku Elfving opastaa.

Tänä syksynä osallistujia Kouvolan kurssille oli yhdeksän, kun normaalimäärä on 12.

— Pyrkimys on järjestää ajokorttikurssi Kouvolassa kerran vuodessa. Hakijoita kursseille on joinakin vuosina ollut niin vähän, että kurssi on jäänyt järjestämättä. Toisaalta joskus on saatu kasaan oma kurssi Lappeenrantaankin, kurssin järjestämisestä vastaavan Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Jenni Timlin kertoo.

— Kouvolan seudulla on niin paljon poniohjastajia, että kurssit yleensä saadaan kasaan, kunhan heille kertyy ikää tarpeeksi, Timlin lisää.

Hevosohjastajaluvan ikäraja on 16 vuotta, mutta kurssille voi jo hakea puoli vuotta ennen syntymäpäivää. Kurssiin kuuluvaan vastuuvalmentajakoulutukseen vaaditaan 18 vuoden ikä.

— Autolla ajamiseen erona on lisäksi, että raveissa kaikki kuskit puhallutetaan ennen lähtöjä, ja promilleraja on pienempi kuin autolla, Elfving huomauttaa.

Volttaus on ravien lähtötapa, joka vaatii harjoittelua. Hevoset ryhmittyvät radalle kahteen volttiin, joista etuvoltti johtaa ja takavoltti seuraa. Kun valmis-käsky käy, valjakot käyvät kääntymässä omille radoilleen.

— Volttaamista harjoitellaan kurssilla eniten. Itse volttaamiseen, sen ajoitukseen ja voltin kokoon on löydettävä rutiini. Volttaamisen osaaminen vaikuttaa käytännössä eniten oikeassa kilpailutilanteessa, Markku Elfving kertoo.

Kurssin kesto on kaikkiaan 35—40 tuntia. Eniten aikaa ja rahaa kuluneekin hevosten kuljettamiseen kurssipaikalle. Itse kurssin hinta on pääsykokeineen 331 euroa. Kurssiin kuuluu myös teoriaopetusta reilut 15 tuntia. Luentoja pitävät muun muassa eläinlääkäri ja ravikilpailujen tuomari.

— Lukematta ei kirjallisesta kokeesta läpi pääse, Elfving vakuuttaa.

Jos reputtaminen kuitenkin osuu kohdalle, kokeen voi uusia missä tahansa kursseja järjestetäänkin. Kouvolan kurssilla kaikki kokelaat pääsivät mallikkaasti läpi kokeista.

Osallistujista nuorin oli lappeenrantalainen Milana Ahtiainen, jonka 16. syntymäpäivä on vielä edessä.

— Olen ajanut vähän yli 70 lähtöä shetlanninponeilla, ja vielä on kaksi vuotta aikaa ajaa, Ahtiainen kertoo.

C-korttikurssille lähtemiseen jo tänä vuonna oli syynä lähinnä se, että omasta tallista löytyi luotettava ja toimiva hevonen ajokiksi. Mounting Mood on yhdeksänvuotias ruuna, joka on ehtinyt juosta kilpaa jo yli sata kertaa.

— Kotona on starttihevosia, niin kortti kannattaa hankkia, Ahtiainen pohtii.

Teoriatunnit eivät Ahtiaisen mielestä tuntuneet vaikeilta, koska säännöt ovat niin pitkälle samat kuin ponilähdöissäkin.

— Volttauskin on mennyt hyvin, vaikka tämä iso hevonen niin on erilainen kuin poni. Tiedän mitä pitää tehdä, ja juoksuradan osasin valita, mutta vähän piti miettiä, Ahtiainen päättää.