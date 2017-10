Pitkän linjan teatteriohjaaja Kimmo Lavaste muutti rakkauden perässä Kouvolaan ja hurmaantui seudun harrastajateattereista — ”En ole tavannut vastaavaa missään muualla”

Kuva: Lumikki Haaja

Kimmo Lavaste on toden totta saanut kuulla sukunimestään. Teatteriohjaaja Lavaste.

En ole tavannut vastaavaa missään muualla. Kimmo Lavaste

Kaiken lisäksi Lavasteen tytär Saana on ohjaajantyön professori Teatterikorkeakoulussa. Poika Aleksi on näyttelijä. Heidän äitinsä, Kimmo Lavasteen entinen vaimo Aila Lavaste on ohjaaja ja dramaturgi. Siis täydellinen Pekka-korttipelin kokoonpano!

Kimmo Lavaste on ylpeä lastensa ammatinvalinnasta. Jossain vaiheessa se myös kylmäsi.

— Tämä ei ole perinteinen työ vaan elämäntapa, jonka valinnut on usein taloudellisesti tiukilla. Ei teatterialaa voi suositella kenellekään, hän sanoo.

Sunnuntaina on Päällystakin vuoro

Lavaste on työskennellyt teatterin parissa eri puolilla Suomea yli 40 vuotta ja ohjannut yli 160 näytelmää. Kolme vuotta sitten hän muutti Savonlinnasta Kouvolaan.

— Rakkauden perässä.

Avovaimo opettaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa muotia ja puvustusta. Lavaste on eläkeläinen, joka ei malta olla työskentelemättä.

Sunnuntaina Kuusankosken teatterissa saa ensi-iltansa hänen ohjaamansa näytelmä Päällystakki (2009). Se perustuu löyhästi Nikolai Gogolin klassikkonovelliin, joka kertoo syrjitystä virkamiehestä Akaki Akakijevitšista.

— Gogolia lukiessa aluksi naurattaa. Loppua kohden enemmän itkettää, Lavaste sanoo.

Hän luonnehtii Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän käsikirjoitusta teatterileikiksi. Tarinassa päähenkilö tulee siihen tulokseen, että avain hänen henkilökohtaiseen onneensa on uusi päällystakki. Päätelmä johtaa miehen matkalle halki suomalaisen työelämän huonontumisen ja kansainvälisen talouden käänteiden.

Tylsästä radikaalista teatterinjohtajaksi

Mennäkö teatterikouluun vain valtiotieteelliseen?

Tällaista nuori Lavaste mietti 1960-luvulla Keuruulla, Keski-Suomessa. Hän sanoo olleensa tylsä radikaalityyppi, joka harrasti koulussa teatteria ja vastapainoksi järjesti paneelikeskusteluja. Hänen äitinsä oli innokas lausuja ja harrastajanäyttelijä.

Lavaste aloitti opinnot Tampereen yliopistossa yleisen kirjallisuustieteen draamalinjalla, joka sai lisänimen Brecht-kurssi. Opiskelukavereita olivat muun muassa tulevat teatterinjohtajat Markku Savolainen, Matti Kuikkaniemi ja Ari Kallio.

Myös Lavasteesta tuli teatterinjohtaja. Sen lisäksi hän oppi tuntemaan poikkeuksellisen hyvin suomalaisen harrastajateatterikentän.

Harvinaisen aktiivinen kenttä

Lavaste on ohjannut vuosikymmenien mittaan lukuisia näytelmiä harrastajaryhmille ja kouluttanut harrastajia Työväen Näyttämöiden Liiton leivissä. Hän on myös valinnut esityksiä useana vuonna Työväen näyttämöpäiville, joka on maan suurin harrastajateatterikatselmus.

Kymenlaaksosta hän sanoo näin:

— Harrastajakenttä on täällä harvinaisen aktiivinen. Lisäksi ihmiset, jotka suhtautuvat teatterin tekemiseen tavoitteellisesti, kiertävät näyttelemässä monessa eri ryhmässä. En ole tavannut vastaavaa missään muualla.

Lavaste kehuu, että ohjelmistoissa pääsee esille lajin koko kirjo: on kevyttä, draamaa ja myös kokeilevaa.

— Esimerkiksi Juha Salmisen vetämän Jokiteatterin jutut ovat vaikuttavia.

Rahakkaita aikoja ja penninvenytyskausia

Lavaste ohjasi Kuusankosken teatterissa edellisen kerran 1990-luvun alkupuolella. Noina vuosina käynnistyi lama, joka ulottui myös teattereihin.

Lavaste on nähnyt teatterinjohtajana sekä rahakkaat ajat että penninvenytyskaudet.

— 1980-luvulla, kun työskentelin Savonlinnassa, kaupunki vain kysyi, mitä virkoja haluaisit perustaa teatteriin seuraavaksi. Kun palasin sinne johtohommiin vuonna 1994, kysymykset olivat ihan erilaisia.

Päällystakki-näytelmän ensi-ilta Kuusankosken teatterissa 15.10. kello 15.