”Nyt jo melkein hävettää, että tuli tarjottua Kouvolalle matkailuvaltiksi betonia” — Kouvolaa haukkunut HS:n toimittaja kutsuttiin kylään, ja tänään Hesarissa näkyvät Kouvolan hyvät puolet

Kouvolaa on parjattu niin rumaksi, että se kääntyy jo melkein eduksi. Näin kirjoitti Helsingin Sanomien toimittaja Hanna Syrjälä kolumnissaan viikko sitten.

Kolumni poiki palauteryöpyn, ja kouvolalaiset päättivät kutsua Syrjälän käymään kaupungissa.

Tänään sunnuntaina Helsingin Sanomissa ilmestyi iso juttu, jossa Kouvolasta kerrotaan myönteiseen sävyyn.

— Nyt jo melkein hävettää, että tuli tarjottua Kouvolalle matkailuvaltiksi betonia, Syrjälä pohtii jutussa.

Esiin nousevat esimerkiksi tällaiset asiat: Kouvolassa on turvallista. Asuminen on halpaa. Kouvola on urheilukaupunki, jossa on kuusi uimahallia ja ylimmän sarjatason pesäpallo-, jääkiekko- ja koripallojoukkueet. Keskustan kahvilat ja ravintolat ansaitsevat kiitosta. Ihmisiä ei ole liikaa. On Verla ja Repoveden kansallispuisto. Ja lyhyt matka Helsinkiin.

Juttu löytyy kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien verkkosivuilta.

Lisää Kouvolan hyviä puolia löytyy esimerkiksi Tommi Viljakaisen blogista. Hän on listannut Kouvolan 30 hyvää puolta, esimerkiksi Kimolan kanavan, Mustilan arboretumin, lakut ja Nipan grillin.

Mitä muita hyviä puolia Kouvolassa on? Jaa ajatuksesi kommenttikentässä!