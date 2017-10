Kuva: Kari Huusari

Taisi olla ensimmäinen jokamiesluokan kisa miesmuistiin, jossa ei tarvittu kasteluautoa, kuului sunnuntaina Inkeroisissa ajettujen Pikkusuon Töyssyjen katsomosta.

Anjalankosken Urheiluautoilijoiden järjestämässä Kaakkois-Suomen jokkiskauden päättäneessä kilpailussa jouduttiin toimimaan aivan päin vastoin. Kilpailunjohtaja Harri Sihvola kertoi, että radan kunnossapidosta vastannut joukko teki kisaa edeltävällä viikolla töitä kellon ympäri.

— Radan ympäristö muistutti soutustadionia. Lähtöaluekin oli aivan veden vallassa.

Hurjista lähtökohdista huolimatta Pikkusuon Töyssyistä muodostui mielenkiintoinen jokkistapahtuma. Aivan kisan lopulla tuli pieni viivästys, kun parin kilometrin päässä sattui liikenneonnettomuus, ja radan varressa partioinut paloauto joutui lähtemään kolaripaikalle.

— Sellaista ei kovin usein tapahdu. Kymmenkunta vuotta sitten paloauto oli tunnin verran poissa läheisen maastopalon takia. Autokisa keskeytetään, jos paikalla päivystävä paloauto tai ambulanssi joutuu lähtemään muualle.

Auto per kisa -tahtia

Yleisen luokan voittanut 19-vuotias Panu Pöntynen oli yhtä hymyä.

— Ajoin tänä vuonna ensimmäisen kokonaisen kauden yleisessä luokassa. Ei olisi kausi voinut paremmin päättyä!

Miehikkälässä asuva, Luumäen Urheiluautoilijoita edustava Pöntynen laskeskelee ajaneensa kesän aikana kahdeksan kisaa. A-finaalipaikka on avautunut pari kertaa. Jokkisura alkoi 2013 nuorten luokassa.

— Autoja on tällä hetkellä kuusi. Pitää aina muistaa, että tahti on auto per kisa. Tällä Fiatilla on saatu ajaa jo kolme kilpailua.

Pöntynen kuvailee rataa vähän kosteaksi ja monttuiseksi, mutta pääasia eli lähdöt onnistuivat hienosti.

— Se on pääasia, että pääsee starttiviivalta hyvin liikkeelle.

Ruhanen ykkönen naisissa

Komean paluun Anjalankosken UA:n riveihin tehnyt Heidi Ruhanen ajoi ykköseksi naisten luokassa.

— Palasin tänä vuonna vanhaan seuraani. Ajamisen aloitin täällä Pikkusuolla Ari Ruopan opastuksella. Isä osti minulle ensimmäisen jokkis-Kuplan, ja nuorten luokassa ajoin vuonna 1992.

Kotikulmien rata on yhä Ruhasen suosikki.

— Toisessa lähdössä vauhti vähän hirvitti tuolla päätykurvissa, mutta hyvin sain auton taittumaan.

Kisat jatkuvat ensi keväänä, Ruhanen arvailee.

— Tässä kohtaa kautta käy mielessä, että mitä jos lopettaisi. Mutta huhtikuussa on Kokemäellä Kuplakuhmut, ja siitähän se taas lähtee. Autotkin ovat hyviä, Timo Ruopan rakentamia.

Myös Panu Pöntynen suunnittelee matkaavansa Kokemäelle parikin kertaa tulevalla kaudella.

— Ensi vuonna ajetaan sen verran kuin ehditään. Olen nimittäin menossa armeijaan, ja se hieman haittaa harrastustoimintaa, Pöntynen naurahtaa.

Kouvolan jokkistoiminta pyörii Pikkusuolla

Kouvolan jokkistoiminta pyörii nykyisin nimenomaan Pikkusuon radalla.

— Ensi vuodellekin on luvassa kaksi kilpailua, heinäkuussa ja lokakuussa. Lisäksi olemme hakeneet seniorien mestaruuskilpailujen isännyyttä. Se ratkeaa viikon kuluttua, Harri Sihvola kertoi.

Jokamiesluokan kilpailukausi päättyi Kaakkois-Suomen osalta sunnuntain mittelöihin. Sihvolalle laji on kuitenkin melkein ympärivuotinen kumppani, sillä hän ahkeroi lajin parissa kouluttajana, kilpailujen johtotehtävissä ja tuomaristojen puheenjohtajana.

— Taukoa ei taida olla kuin joulukuussa.