Kela palvelee tästä päivästä lähtien puhelimessa myös venäjäksi

Kuva: Lukas Pearsall

Venäjänkielisten asiakkaiden palvelu paranee Kelassa. Maanantaista alkaen käytettävissä on venäjänkielinen puhelinpalvelunumero. Puhelinpalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden kielitaito ei riitä asioimaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Numero vastaa maanantaista perjantaihin kello 9—16. Puhelinnumero on 020 6344 901. Jos puhelin on ruuhkautunut, myös soittopyynnön voi jättää.

Uudesta venäjänkielisestä puhelinpalvelusta kerätään kokemuksia. Palvelu voi laajentua myös muille kielille.

Tähän saakka venäjänkieliset asiakkaat ovat voineet asioida Kelassa joko tulkin tai venäjänkielisen etäpalvelun avulla. Venäjä on ollut suosituin kieli Kelan etäpalveluissa. Lisäksi on ollut puhelinvastaaja, jonne on voinut jättää yhteystietonsa venäjäksi.

Kelan palveluneuvojilta saa palvelua eri kielillä entistä paremmin. Kelaan on palkattu kuluneen vuoden aikana työntekijöitä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Tavoitteena on, että Kela antaa neuvontaa asiakkaan omalla äidinkielellä aiempaa useammin. Samalla Kela säästää tulkkauskustannuksissa.