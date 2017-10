Opiskelija ei joudu enää sorviin — Ammatillinen opetus muuttuu henkilökohtaisemmaksi ja opiskelijasta tulee asiakas

Kuva: Jussi Lopperi

Ensi vuoden alusta alkaen ammatillinen koulutus ei ole enää kärjistetysti liukuhihnatuotantoa.

Kun tähän asti kaikki ovat opiskelleet ammatillisessa peruskoulutuksessa kolme vuotta ja edenneet samaan tahtiin, jatkossa etenemistahdin ratkaisee osaaminen. Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa.

Kouvolan seudun ammattiopiston Ksaon rehtori Timo Olli sanoo, että opiskelijalle muutoksen merkittävin asia on koulutuksen henkilökohtaistaminen.

— Jokainen opiskelija on jatkossa meille tärkeä asiakas. Ennen asioita ei ole ehkä tehty niin asiakaslähtöisesti. Ammatillista tutkintoa suorittamaan tuleva opiskelija on tullut koulutusputkeen.

Muutoksen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa on 164 tutkintoa tämänhetkisen 351:n sijaan. Vaikka tutkintojen määrä vähenee, tutkinnon sisällä erikoistutaan. Valinnaisuuden vakuutetaan lisääntyvän.

Samalla poistuu ero nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen välillä. Koulutus muuttuu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Rehtori Ollin mukaan tärkein asia on pitkään käytössä olleiden toimintatapojen päivittäminen.

– Lähtökohta on se, että oppimista voi tapahtua monimuotoisesti. Aiemmin on ollut sellaista näkemystä, että oppimista tapahtuu vain koulussa. Tämän muutoksen ymmärtäminen on suurin asia opettajille.

Muutoksella pyritään muun muassa siihen, että opiskelija pääsisi nykyistä nopeammin työelämään.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tulee voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Timo Olli muistuttaa, että työ ei lopu siihen vaan jatkuu pitkän matkaa ensi vuoden puolelle.

Aikaisemmin aloittaneet opiskelijat voivat joko jatkaa opintojaan jo laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaan tai siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien perusteiden mukaisesti.

Olli sanoo, että vanhojen opiskelijoiden olisi järkevää jatkaa vanhoilla vaatimuksilla tutkintoon asti.

— Se olisi kaikkien etu. Toiminnan järkevyyden takia pyrimme ohjaamaan opiskelijoita siihen, että vanhat opiskelijat jatkavat vanhoilla vaatimuksilla ja uudet tulevat uuden systeemin alle. Toki kunnioitamme valinnanvapautta.

19-vuotias Iiro Palosara opiskelee ensimmäistä vuottaan helikopteriasentajaksi. Utissa päivittäin koulussa käyvä kouvolalainen ei usko, että koulutuksen muutos panee hänen opiskeluaan uusiksi.

— Suuria muutoksia ei välttämättä tule. Meillä on Trafin määräämät lupakirjakelpoisuusehdot. Se vaatii istumaan tietyn tuntimäärän.

Palosaralla on opiskelun kolmantena vuotena 10 viikkoa harjoittelua koulussa ja 10 viikkoa työpaikalla. Mahdollisia työpaikkoja ovat Puolustusvoimat, Patria ja Finnair.

Palosara arvelee, että muutos voi olla yllätys monelle.

— Työpaikat löytyvät ehkä helpommin, kun jatkossa koulutuksessa lähtee nopeammin oppimaan työelämään. Monelle suoraan peruskoulusta tulleelle orientoituminen työtahtiin voi kuitenkin olla vaikeaa.

Ksaon koulutuspäällikkö Hannu Salminen korostaa opetuksen muuttumista nykyistä enemmän ohjaavaksi ja valmentavaksi. Salmisen vastuulla ovat tekniikka ja liikenteen ala.

Hän arvioi, että opiskelijan silmin suurin muutos on esimerkiksi kesätöissä ja viikonlopputöissä karttuneen osaamisen saamisen nykyistä helpommin osaksi tutkintoa.

— Aktiivinen opiskelija pystyy valmistumaan entistä nopeammin. Tulee yksilöllisempi mahdollisuus suorittaa tutkinto: pystyy suorittamaan tutkinnon nopeammin ja pääsee nopeammin töihin.

Salminen kuvaa vanhaa koulutussysteemiä sorviksi. Uusi systeemi on taas prosessin kaltainen.

— Sorviin on pantu aihio ja sorvattu. Valmis kappale on laitettu siististi pinoon. Jatkossa koulutus menee yksilöllisempään suuntaan. Toivon mukaan työelämäkin on meihin tyytyväisempi muutoksen jälkeen.