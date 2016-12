Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukalenteri: Joulun alkua Siellä ne ovat, kohta yllän. Nousen varpailleni. Tavoitan komeron ylähyllyllä laatikossa oleviin joulutorttuihin. Nappasin aina kaksi. Nyt vanhana ymmärrän. Iso perhe, äidillä kädet täynnä työtä: tortut oli piilotettava. Nyt leivon ensimmäiset tortut lokakuussa. Kaupan valmistaikinasta, eivät maistu niin kuin lapsena. Lokakuussa paistoin jo lanttulaatikonkin. Jouluodotuksen haistoin ja maistoin. Söin kaiken. Pyhäinpäiväksi pyöräytin pipareita. Niitä siirappisia ja kanelilla maustettuja. Tähtimuotilla. Syödä mutustelin kaikki. Suu paloi malttamattoman maistelijan. Pikkukinkku kruunasi pimeän perjantaipäivän, kun syksytuuli riepoi lehtiä. Näin voi tehdä ainaisen Joulun alkua. Nyt joulukuussa teen kaiken uudelleen. Yhtä ainutlaatuiselta tuntuu, maistuu ja tuoksuu! Aina. Joulukuun alun iltana kävelen yksin hautausmaalla. Tähtitaivas ylläni. Tähdet tuikkivat turvaa tuoden. En olekaan yksin. Siellä ne seuraavat kulkuani, ja aina kun sytytän haudalle kynttilän, joku tähdistä vilkuttaa. Jouluun on vielä monta päivää, hautausmaalla on hiljaista ja rauhallista. Siellä ei ole kiireisiä ihmisiä niin kuin jouluaattona. Monilla on silloin kiire hartaushetkeen, kellä saunaan, syömään, vierailulle, ja pukki tulee ja ja ja. Nyt kuuntelen hiljaisuutta ympärilläni. Kynttilänliekki valaisee nimet hautapaadessa. Muistelen pitkään rakkaitani. Aivan tavallisena arki-iltana. Pieni kynttilänliekki antaakin suuren valon. Poismenneitä rakkaitani on ikävä, mutta tässä hiljaisuudessa koen heidät lähelläni. Ja tähdet tuikkivat taivaalla. Terttu Ravi Lue koko uutinen:

