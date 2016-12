Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukalenteri: Minun jouluni — Iskä nukkuu vielä, sanon kun olemme lähdössä. — Nukkuu koiranunta, minulle vastataan. Matka on pimeä, perillä kattokruunut loistavat kauneutta. On ahdasta, etsin tuttuja tuntemattomien joukosta. Joku vilkuttaa. Jos kiemurtelen liikaa, saan purkkaa. Vuodet vaihtuvat, muu pysyy. Puuro, odotus, sauna, odotus, ruoka, odotus. Ovelta kuuluu kopsetta. Lahjoja ei saa avata ennen kuin pukki on lähtenyt. Lopuksi mummi soittaa sukulaisille. Toruvat toisiaan tuhlaamisesta. Lapsuuteni joulut kietoutuvat toisiinsa kuin kierteet kultaisissa kynttilöissä, jotka otetaan aina esille, mutta joita ei koskaan polteta. Viimeinen pukeista haisee pahalle, aikuiset katsovat tuimasti. Saapuu joulu, jolloin iskä ei tule mukaan. Toinen, jolloin lahjat saa vain, jos syö palan kinkkua. Pukki ei pelasta, on pakko syödä. Myöhemmin pyhät muuttuvat pitkiksi. Paketeista kuoriutuu LP-levyjä, soitinta ei ole. Onneksi olen kuunnellut levyjä salaa joulukuun yksinäiset iltapäivät. Muutamina vuosina tahdon jäädä kotiin. Se ei sovi, sillä jouluna ei saa olla yksin. Ikiomassa kodissani en toiveitani muista. Käyn läpi vanhat ja uudet, ihmiset ja tavat. Suoritan ja tukehdun. Vihaan joulua. Miksi vihaan pienen pojan syntymäpäivää? Minulle pieniä poikia syntyy kaksi. Odotus päättyy aattoaamun hämärään, kun yöpukuiset aloittavat ensimmäisen leikin uusilla leluillaan. Pukkia ei tule, kinkkua ei ole. On kohmeisia pakasteherneitä ja onnellisen näköisiä lapsia. Eikä niiden tarvitse olla kilttejä. Riittää, että ovat rakkaita. Pilvi Valtonen Lue koko uutinen:

