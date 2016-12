Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukalenteri: Jouluaaton hämärässä Vuosi 2014, jouluaaton iltahämärässä kuu ei nouse. Kynnetyt pellot mustia kuin taivas. Ei lampaita, ei paimenia. Kinkku ja lipeäkala tuoksuvat. Ystävät muistavat. Vuosi 2015, jouluaaton iltahämärässä kuu nousemassa. Se on rugbypallon muotoinen. Sen vasemmassa silmäkulmassa on mustelma ja huulessa rupi. Kuusi jalassa, koristeet oksilla, kirkot ja kadut valaistu. Kinkku ja lipeäkala tuoksuvat, joulukortit luettu. Vuosi 2016, jouluaaton iltahämärässä kuu nousemassa. Sen vasen reuna himmeä, silmäkulmassa on mustelma, huulessa rupi. Kuusi jalassa, oksilla koristeita, kynttilöitä. Agricolan kirkon ja katujen jouluvalot palavat. Kinkku ja lipeäkala tuoksuvat, joulukortit luettu, kiitokset lähettäjille. Aleppo pommitettu raunioksi, maailma rauhaton. Maassa rauha. Laila ja Antti Seppä Lue koko uutinen:

