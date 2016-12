Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukalenteri: Aaton ajatuksia Olen jouluaattona pimeällä hautausmaalla. Kärsimättömänä olen ajatellut koko päivän lahjoja, joiden avaaminen on jossain kaukaisuudessa. Ennen niihin käsiksi pääsemistä pitäisi istua hiljaa naama peruslukemilla hautausmaan kappelissa ja kuunnella peruslukemilla mummolan pitkän pöydän ääressä jouluevankeliumi. Ja pyöriä piirissä ei-peruslukemilla tonttuhattu päässä pikkuveljen ja serkkujen kanssa ties kuinka kauan. Mammalla on musta takki ja turkiskaulus. Rakastan häntä, mutta hän on sellainen, että kärsii kamalasti, jos ihmiset nauravat väärissä paikoissa. Menemme seitsemänvuotiaana aivokasvaimeen kuolleen serkkuni haudan äärelle. Kummisetä ja -täti sytyttävät kynttilän, laittavat valon lapsensa haudalle. Serkku kuoli ennen kuin minä synnyin, en tiedä pitäisikö häntä ajatella seitsemänvuotiaana vai isompana. Minusta on outoa, että voi kuolla lapsena. Onneksi en ole kuollut. Kappelissa kaikuu, ja naiset laulavat korkealta. Tykkään tutuista virsistä sekä Jumalasta, mutta papit puhuvat aina liikaa. Vihdoin seisomme joulupöydän äärellä. Olin unohtanut, että ennen syömistä laulaisimme vielä Enkeli taivaan. Sen jälkeen ruokailemme hitaasti, ihmiset eivät meinaa lopettaa syömistä ollenkaan jouluisin. Kummisetä santsaa ja santsaa, vaikka on jo valmiiksi lihava. Minulla ei ole nälkä, koska joulupukin tuleminen on niin jännittävää. Millainenkohan joulupukki tänä vuonna tulee? Toivottavasti ei ole niitä viinamäenmiehiä. Tarja Okkonen Lue koko uutinen:

